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Снежные барсы расширяют территорию обитания в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Сотрудник Сайлюгемского парка рассказал о своей встрече с самкой ирбиса

Фото: Константин Ермолин, Иван Олексюк, Урмат Белениров/пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский"

Сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков рассказал о своей встрече с самкой снежного барса в условиях дикой природы. Как сообщает пресс-служба национального парка, ученые застали самку ирбиса во время охоты на сибирского горного козла.

Хищница преследовала группу из трех козерогов по склону хребта. Ранее эта особь фиксировалась на камеры автоматической регистрации с двумя котятами, которые в настоящее время уже отделились от матери и самостоятельно осваивают близлежащие участки хребта Сайлюгем.

В этом году фотоловушки зарегистрировали самку с новым потомством. Так, на ночных кадрах были засняты трое котят в возрасте около шести месяцев. Свежие следы крупной особи в сопровождении миниатюрных лапок очевидцы зафиксировали возле одной из камер, поднявшись на вершину. Специалисты были уверены, что ирбисы были здесь считанные минуты назад. Взяв фотоаппарат, научный сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков отправился в погоню за барсами.

"Я шел по следам, отпечатки лап потерялись на вершине, где снег сдувает ветром. Снежные барсы были совсем рядом, и в этом я убедился, когда увидел с расстояния 100 метров самку — она уходила за камни. В этот момент я понял: барсиха меня перехитрила. Она оставила котят в скалах и увела от них в другом направлении. Надеюсь в следующий раз увидеть барсят и сделать снимки на профессиональный фотоаппарат. Летом на данном участке камеры не фиксировали этих особей. Скорее всего, они спустились сюда вслед за козерогами, основным кормом снежного барса в этих местах", — вспоминает Алексей.

В парке отмечают, что ранее на данной территории при помощи фотоловушек исследователи зарегистрировали четыре особи. Сегодня на этом участке достоверно подтверждено присутствие семи ирбисов. Таким образом, численность барсов на территории Сайлюгемского парка увеличивается, также расширяется территория их обитания.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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