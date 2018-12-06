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Как в кино: пять рецептов блюд из знаменитых фильмов

, ИА "Амител"
Сливочное пиво из "Гарри Поттера", рахат-лукум из "Хроник Нарнии", соус для спагетти из "Крестного отца" и другое

Фото: zen.yandex.ru

Иногда герои кино готовят так аппетитно, что хочется попасть по ту сторону экрана и отведать блюда из самых известных фильмов. Разве никто не хотел однажды попробовать вкус сливочного пива из фильмов про Гарри Поттера или отведать вкуснейшую пасту от Питера Клеменцы из "Крестного отца"? Amic.ru собрал рецепты аппетитных блюд из знаменитых кинолент, который каждый сможет без особого труда приготовить на своей кухне.

Соус для спагетти от Питера Клеменцы из "Крестного отца"

Фото: evanerichards.com

В фильме "Крестный отец" Питер Клеменца обстоятельно и неторопливо посвящает молодого Майкла Корлеоне в тайны приготовления соуса для спагетти.

Что потребуется?

  • 500 г свиных колбасок, фарша или тефтелей (в оригинале использовались итальянские сальсичча)
  • 1 банка томатов в собственном соку
  • 1 чайная ложка томатной пасты
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 средняя луковица
  • оливковое масло
  • половина острого перца
  • 1 чайная ложка орегано
  • 150 мл красного сухого вина
  • соль, сахар и черный перец по вкусу
  • свежие петрушка, базилик
  • тертый пармезан по вкусу
  • вино

Как готовить?

Для начала подрумяньте крупно нарезанный лук и чеснок на оливковом масле, вернее, зажарь их (гангстеры не подрумянивают). Возьмите свиные колбаски, отрежьте кончик и выдавите мясо из оболочки. Поджаривайте мясо с чесноком пять-семь минут на небольшом огне до красивого золотистого цвета. Следите, чтобы лук и чеснок не сгорели. Теперь очистите томаты от кожуры и добавьте их в сковороду вместе с половиной сока из банки. Слишком густой соус всегда можно разбавить томатным соком. Разомните помидоры вилкой. Добавьте томатную пасту, острый перец и орегано. Доведите до кипения и готовьте, изредка помешивая, на среднем огне 15–20 минут. Добавьте вино и готовь еще пять минут. Добавьте две чайные ложки сахара и соль по вкусу. Соус должен получиться в меру густым и красивым, не жидким. В противном случае готовьте еще немного. Теперь время спагетти. В большой кастрюле доведите до кипения воду и сварите спагетти согласно времени, указанному на упаковке. При подаче присыпьте молотым черным перцем, рубленой петрушкой, базиликом и пармезаном.

Рахат-лукум из фильма "Хроники Нарнии"

Фото: fanpop.com

В "Хрониках Нарнии" Белая королева угощала Эдмунда сладких рахат-лукумом. Мальчик так наслаждался вкусом турецкой сладости, что наверняка многим захотелось попробовать его.

Что потребуется?

  • 2 стакана сахара
  • 3 стакана воды
  • 2,5 стакана крахмала
  • Полстакана дробленого миндаля
  • сахарная пудра для посыпания

Как готовить?

Сахар высыпать в кастрюлю, залить половиной стакана воды и довести до кипения. Варить, постоянно помешивая. Должен получиться густой сахарный сироп. Крахмал развести в двух стаканах воды. Влить в сироп, добавить дробленый миндаль. Не забывать все время помешивать. Варить до загустения. Сладкую массу выложить на противень не очень толстым слоем. Дать остыть. Разрезать на кусочки, присыпать сахарной пудрой. Рахат-лукум готов.

Луковый суп от Бриджит Джонс

Фото: circleofsnark.com

На самом деле в фильме Бриджит все сделала правильно, просто она забыла снять синюю нитку с лука-порея.

Что потребуется?

  • 1 кг лука-порея
  • 1 пучок зеленого лука
  • Соль, перец черный по вкусу
  • Оливковое масло по вкусу
  • Гренки из белого хлеба

Как готовить?

Лук-порей порезать, положить в кастрюлю и залить 1 литром кипятка. Варить до готовности. Зеленый лук порезать, слегка обжарить в оливковом масле. Добавить в суп. Заправить суп солью и перцем. Готовому супу дать слегка остыть, затем превратить в пюре с помощью блендера. Подавать с хрустящими гренками из подсушенного белого хлеба. 

Сливочное пиво из "Гарри Поттера"

Фото: bustle.com

Все фанаты фильмов и книг о Гарри Поттере хоть раз хотели попробовать на вкус любимое главными героями сливочное пиво. Из сюжета невозможно понять, был ли напиток алкогольным. Ну а мы расскажем вам о том, как приготовить безалкогольное сливочное пиво.

Что потребуется?

  • Сливки — 30 миллилитров
  • Корица — 0,5 чайных ложки
  • Мороженое — 70-100 грамм (желательно брать без фруктовых или шоколадных добавок)
  • Газировка — полстакана (рекомендуется брать сладкую, так как коктейль готовится без сахара)

Как готовить?

В сотейник вылейте сливки, добавьте ириски, корицу и другие специи по желанию. Далее на маленьком огне растворите ириски и доведите массу до густой консистенции. После этого немного охладите сливки и вместе с мороженым смешайте их с помощью блендера. Заполните примерно половину стакана получившейся массой, затем налейте немного охлажденную газировку и перемешайте. Сверху добавьте взбитые сливки и украсьте все сиропом.

Рататуй из одноименного мультфильма

Фото: kinoserial.tv

Многие узнали о рататуе именно из одноименного мультфильма про крысенка-повара. На самом  деле готовится блюдо несложно и справиться с ним сможет каждый.

Что потребуется?

  • 2 баклажана
  • 1 кабачок
  • 7 помидоров
  • 1 луковица
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 столовые ложки сухого вина
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • Зелень петрушки по вкусу
  • Оливковое масло по вкусу
  • Соль, перец черный по вкусу

Как готовить?

Баклажаны, кабачки и 4 томата нарезать кружками. Лук мелко порезать и обжарить на оливковом масле. Добавить к нему 3 мелкопорезанных помидора без кожуры. Тушить 5 минут, затем положить томатную пасту, вино, соль, перец. Овощи красиво выложить в форму для запекания по очереди: баклажан, помидор, кабачок. Залить томатным соусом. Сверху выдавить чеснок, посыпать зеленью петрушки. Сбрызнуть оливковым маслом. Накрыть форму фольгой и запекать в духовке в течение часа.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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