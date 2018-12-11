Сотовая связь с недавних пор так прочно вошла в нашу повседневную жизнь, что трудно представить современное общество без нее. Любому человеку в наши дни сложно провести даже полдня без мобильного телефона. Настолько сложно, что когда по какой-либо причине мы остаемся без связи, то чувствуем себя как без рук.

Сегодня немыслимо жить без доступа в интернет, все и в любой момент хотят быть онлайн, и по-другому уже не будет. Именно базовые станции (БС) сотовой связи открывают нам доступ к мобильному интернету, чтобы у каждого человека — живет ли он в столице края или в небольшом селе — была возможность решать собственные важные социальные задачи, не выходя из дома. Именно поэтому БС у всех операторов становится все больше. Однако при этом даже в городах все ещё встречаются случаи самой настоящей радиофобии, когда люди понимают необходимость и важность связи, но не хотят базовых станций поблизости, опасаясь, что они вредны для здоровья. Портал Amic.ru пообщался с доцентом кафедры радиофизики и теоретической физики АлтГУ, кандидатом технических наук Александром Сурановым. Эксперт рассказал о наиболее частых предубеждениях, которые высказывают люди при поверхностном понимании сути электромагнитного излучения (ЭМИ) и его связи со здоровьем человека.

Итак, начнём с того, что базовые станции мобильной связи излучают исключительно электромагнитную энергию — импульсы той же природы, что и многие бытовые приборы: телевизоры, микроволновые печи, компьютеры. Электромагнитное излучение антенны базовой станции направлено горизонтально либо под небольшим углом к горизонту, то есть в стороны, а не вертикально вниз или вверх. И оно отлично гасится крышами, стенами и другими перекрытиями домов, например, железобетон снижает сигнал почти в 30 раз. Это объясняет, почему нет закона, запрещающего ставить базовую станцию на жилой дом, больницу или школу.

И даже если оборудование установлено на крыше дома напротив, то между вами кроме оконного стекла будут еще нескольких десятков или сотен метров. Мало кто помнит, но по законам физики любое ЭМИ имеет свойство угасать пропорционально квадрату расстояния. Таким образом, если расстояние до базовой станции или другого прибора увеличилось в 2 раза, излучение ослабилось в 4 раза и т. д., что также делает невозможным влияние ЭМИ от базовой станции в соседнем доме.

К тому же, по словам ученого, согласно действующим в России СанПиН, допустимая норма напряженности электромагнитного поля составляет 10 мкВт/см2 (или же 0,1 Вт/кв. м). Для сравнения, в Скандинавии и США этот показатель равен 100 мкВт/кв. см. Как видите, в РФ приняты самые строгие и, соответственно, безопасные для здоровья человека параметры эксплуатации базовых станций.

В России возведение и эксплуатация базовых станций сотовой связи находятся под жестким контролем операторов и государственных органов. Процесс получения разрешения на строительство базовой станции включает несколько этапов. Сначала разрабатывается строительный проект, в котором обязательно указаны технические характеристики станции — мощность, частота излучения, диаграмма направленности излучения. В проекте также рассчитывается и зона ограничения застройки, а также санитарно-защитная зона. В территориальных органах Роспотребнадзора проект согласовывается, и, когда подтверждается, что он отвечает требованиям СанПИНов, дается разрешение на начало строительства. После монтажа специалисты оператора и Роспотребнадзора проводят натурные испытания оборудования, и только после этого базовую станцию вводят в эксплуатацию, и она выходит в эфир.

Согласно нормативам, санитарно-защитная зона вокруг БС составляет 25 метров, а так называемая зона отчуждения, в которой нельзя постоянно находиться, составляет и того меньше, всего 2-3 м., и связано это не столько с наличием ЭМИ, сколько с требованиями безопасности вблизи технического объекта, подключенного к электричеству.

Стоит учитывать, рассказывает Александр Суранов, что сигнал ЭМИ базовой станции зависит от количества одновременно разговаривающих или пользующихся мобильным интернетом людей в зоне действия данной станции. То есть чем больше на территории базовых станций и чем ближе они стоят друг к другу, тем более безопасны звонки с мобильного телефона. Почему? Да потому, что при слабом сигнале БС телефон выходит на максимальную мощность работы своего передатчика, непрерывно посылая запрос на поиск связи. Поэтому при достаточном количестве БС в округе телефон тратит меньше сил на подключение к сети и, соответственно, тем ниже уровень испускаемого им электромагнитного излучения. Это факт.

И хотя ученые пришли к однозначному выводу — частое использование мобильного телефона не влияет на развитие глиомы или менингиомы (разновидности рака головного мозга), все же стоит взять на заметку некоторые правила по безопасности использования сотовых телефонов. Так, при продолжительном разговоре по мобильному лучше всего пользоваться проводной гарнитурой. Кроме того, продолжительность одного звонка по возможности не должна превышать 20-30 минут. Помимо прочего, не стоит проводить ночь, держа телефон слишком близко от головы, например, спрятав его под подушку.

Между прочим, в 90-х годах вообще считалось, что мобильный телефон якобы действует как близко расположенная микроволновка. Между тем СВЧ-печь не представляет ни малейшей угрозы здоровью, если во время ее работы человек находится от нее на удалении хотя бы 1,5 метра. Кстати, ученый заметил, что электромагнитное излучение от пресловутых базовых станций гораздо слабее, чем от домашней микроволновки, но при этом никто не спешит от нее избавляться.

Александр Суранов развеял еще один миф о микроволновках — молекулярная структура еды после пребывания в СВЧ-печи не меняется, и все продукты из нее — безопасны. По словам ученого, в действительности микроволны лишь заставляют молекулы воды в продуктах двигаться быстрее, в результате под действием излучения фактически происходит самонагрев продуктов. Какого-либо изменения качества продуктов, их состава и свойств не происходит. Что ж, остается порадоваться, что еще один миф развеян.

Итак, и базовая станция, и смартфон, и микроволновая печь во время работы излучают электромагнитные волны — точно такие же, источником которых в природе является Солнце. И боятся таких приборов не стоит: при соблюдении правил эксплуатации ни вышки сотовой связи, ни микроволновка не причинят вреда нашему здоровью.

А еще напоследок эксперт напомнил нам, что в общем фоне радиоизлучения мегаполиса — а это одновременная работа мобильных телефонов, теле- и радиостанций, бытовых электрических приборов, СВЧ-печей, Wi-Fi-роутеров и высоковольтных линий — доля излучения от базовых станций сотовой связи составляет менее одного процента. Стоит знать об этом, чтобы спать спокойно.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения официально признала: "Ни одна из проведенных за последнее время экспертиз не подтвердила, что радиочастотные поля, создаваемые мобильными телефонами или базовыми станциями, негативно влияют на здоровье людей".