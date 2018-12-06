Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Небольшое потепление начинается в Алтайском крае после сильных морозов — минувшей ночью температура местами в регионе опускалась до -35 градусов, но в ближайшие дни столь сильных холодов не ожидается.
Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, днем 6 декабря в крае будет без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь.
Температуры составят -17…-22 градуса, местами в западных районах -10…-15 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров.
В Барнауле будет без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -18...-20 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.
Напомним, что в данный момент в регионе действует прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
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