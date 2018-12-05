Фото "родины смартфонов" опубликовал российский космонавт

Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в своем Twitter сделанную из космоса фотографию места, где, как он отметил, "рождаются смартфоны".
"Перед вами Салар-де-Атакама — место, где рождаются смартфоны. Дело в том, что этот третий по величине в мире чилийский солончак производит треть мировых поставок и хранит четверть всех известных на данный момент запасов лития, необходимого для производства аккумуляторов", — написал Рязанский.
Перед вами Салар-де-Атакама – место, где рождаются смартфоны Дело в том, что этот третий по величине в мире чилийский солончак производит треть мировых поставок и хранит четверть всех известных на данный момент запасов лития, необходимого для производства аккумуляторов. pic.twitter.com/6UFQ14n1yT— Сергей Рязанский (@SergeyISS) 4 декабря 2018 г.
По данным Геологической службы США, эта местность скрывает в своих недрах 27% мировых запасов лития. Металл добывают в основном из соленых подземных вод. Их выкачивают на поверхность через сеть пробуренных колодцев, а затем выпаривают, собирая осадок.
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