До Нового года осталось меньше месяца, а это значит, что пора выбрать, чем же заняться на праздники. В этом году у россиян будет целых 10 дней отдыха: это отличный повод провести время с семьей и устроить себе маленький отпуск.
Итальянский отель Domina Novosibirsk приготовил специальные предложения для тех, кто хочет встретить 2019 год в уютной домашней атмосфере, не уезжая далеко от дома.
Если вам хочется уютного и вкусного праздника, совершите путешествие в новый 2019 год вместе с отелем Domina Novosibirsk.
31 декабря в баре Brera вас ожидает праздничная новогодняя программа с ведущим и диджеем, а также розыгрыш призов от отеля. Изысканное итальянское меню от шеф-повара и приветственный бокал игристого вина не оставят никого равнодушным. А после праздника предлагаем вам отдохнуть в одном из уютных номеров отеля. Для вашего удобства воспользуйтесь специальным пакетным предложением, которое включает не только праздничный ужин и проживание с завтраком, но и дополнительные услуги — парковочное место в подземном паркинге отеля, бесплатное пользование тренажёрным залом с сауной и джакузи, поздний выезд без дополнительной оплаты.
Получить дополнительную информацию и забронировать праздничный ужин или проживание в Новогоднюю ночь можно по тел. +7 (383) 319-85-55 или на сайте отеля.
Проведите незабываемые новогодние каникулы в отеле Domina Novosibirsk! С 1 по 13 января 2019 года действительно специальное предложение, включающее, помимо проживания и завтрака, ваучер в бар Brera на меню a la carte и скидку 50% на парковку в охраняемом паркинге отеля, что особенно удобно для тех, кто приехал на собственном автомобиле.
Узнать подробности и забронировать предложение можно на сайте отеля nsk.dominarussia.com или позвонив по телефону +7 (383) 319-85-55 и назвав кодовое слово "Каникулы".
Новосибирск — отличное решение для ценителей активного отдыха. Аквапарк, зоопарк, дельфинарий и другие заведения города не позволят скучать и взрослым, и детям. Какую бы программу отдыха вы ни выбрали, останавливайтесь в отеле Domina Novosibirsk, и ваш визит в Новосибирск пройдет максимально комфортно.
Отель Domina Novosibirsk
г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Телефон +7 (383) 319-85-55
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