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Элитную квартиру с "балконом-трансформером" продают в Барнауле за 7,7 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 112 квадратных метров находится в кирпичной высотке на улице Партизанской

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 112 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на девятом этаже кирпичного элитного дома по улице Партизанской.

"В квартире имеется огромный балкон, с ремонтом, который можно переделать в четвертую комнату или кабинет. Кухня из высококачественных материалов, встроенная в общий интерьер мебели техника", — отмечает автор объявления.

Кроме того, имеется просторная гостиная, два санузла.

Окна квартиры выходят на две стороны дома. Также продавец акцентирует внимание на том, что из окон квартиры открывается красивый вид на Обь, Нагорный парк, новый мост.

На территории дома находится закрытая охраняемая парковка, в подъезде — консьерж.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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