Узнавая истории, с которыми приходят в "Облака" подопечные семьи, невольно удивляешься тому, как в них дети продолжают оставаться детьми. Они, совсем еще малыши, видели такое жестокое насилие, испытывали нужду и голод. И понимают эти ребята куда больше, чем их сверстники. Понимают, насколько жизнь может быть непростой.

Но, как божий дар, они сохраняют способность мечтать и верить в чудо.

"Больше всего мы боимся, что ребенок в нуждающейся семье ожесточится, рано повзрослеет и не получит настоящего счастливого детства. Мы стараемся поддерживать в детях этот удивительный огонек, чтобы они как можно дольше испытывали беззаботную радость", — говорят в "Облаках".

Сегодня в подопечных семьях фонда воспитывается больше 100 детей. И все они в преддверии Нового года, как и миллионы других ребят, ждут доброго Дедушку Мороза. Ведут себя в течение года хорошо, чтобы исполнилась их заветная мечта.

"Мы считаем, что каждый ребенок имеет право на чудо, на исполнение желания. Вне зависимости от того, в какой семье он родился – в состоятельной или бедной", — отмечает директор фонда Миля Семененко.

Команда "Облаков" решила помочь осуществить заветные мечты ребятишек и запустила акцию "Письмо Деду Морозу".

Каждый желающий в рамках акции может стать настоящим Дедом Морозом, а прекрасные дамы – Снегурочками - и осуществить желание, о котором ребенок написал в письме.

Первое письмо написала маленькая Рита. Она просит подарки для себя и своих братиков. Особенно беспокоится Рита за старшего брата Романа, у которого задержка психического развития. Пусть он и большой, Рита хочет, чтобы он тоже получил подарок и был счастлив:

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет вам Рита. Мне 8 лет, я бы очень хотела получить на Новый год – (ничего мне не надо) MP3. Ещё у меня есть младший брат Руслан, ему 5 лет, он мечтает получить на Новый год машинку "Спыш" из мультика или "Щенячий патруль". И еще старший брат Роман, он у нас болеет и всегда сидит дома, играет только в компьютер, поэтому, Дедушка Мороз, подари ему колоночки для ноутбука. Надеюсь на твои подарки! Большое спасибо тебе и Снегурочке!".

Настя, 10 лет. Мечтает о классической монополии.

Вика, 9 лет. Просит у Дедушки Мороза конфет, лыжи и волшебный шарик.

Марина, 14 лет. На этот волшебный праздник просит подарок для себя и для маленького братика красочный скейтборд и яркую детскую развивающую игрушку.

Даша, 6 лет, пишет: "Я давно мечтаю о кукле LOL, а братику моему маленькому — собачку".

Матвей, 7 лет. Желает Дедушке Морозу здоровья и счастья и просит в подарок смартчасы и спинер Бетман.

Лиля, 6 лет: "Я мечтаю получить на Новый год кукольную кухню со всякими принадлежностями и игрушку для сестренки Вики".

Семен, 3 года. Мечтает о наборе Hot Wheels.

Милана в письмо вложила карамельку, чтобы Дедушка Мороз обязательно исполнил ее желание – подарил ей куклу Беби-бон и коньки.

Акция только стартовала, и еще немало ребят будут ждать подарков.

Вы можете выбрать подарок для конкретного ребенка, купить и привезти в штаб фонда по адресу: пр. Социалистический, 34, кабинет 101.

Также можете перевести средства на подарок ребенку, указав в СМС "от Деда Мороза название подарка". Как только подарок будет куплен, вам будет предоставлен отчет.

Или можно просто пожертвовать любую сумму на приобретение подарков детям из нуждающихся семей.

Реквизиты для перевода средств с сообщением "от Деда Мороза":

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования;

- ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";

- на карту Сбербанка через Сбербанк-онлайн 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). Карта физического лица используется по агентскому договору для принятия частных пожертвований;

- по номеру телефона на карту Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.;

- р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;

- кнопка "Помочь" на официальном сайте благотворительного фонда "Облака"

Адрес благотворительного фонда "Облака" в Барнауле:

пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон фонда: (3852) 590-180

Официальный сайт фонда

Также фонд "Облака" представлен во всех социальных сетях России. Сделать пожертвование и репост вы сможете с любой удобной вам площадки.

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