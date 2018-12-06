История в кадре: фотохроника событий, происходивших в мире в год Свиньи

Фото: livejournal.com
Накануне портал Amic.ru писал о событиях, которые происходили в годы Свиньи ранее. Подробно разбирались 1983, 1995 и 2007 годы. Сегодня мы предлагаем читателям вспомнить о тех далеких днях через фотографии. На них запечатлены ключевые события и герои своего времени. Здесь присутствует политика, спорт, кинематограф, high-tech. Также в хронике отражены и трагические моменты — теракты, войны, авиакатастрофы, землетрясения.
Комментарии
Амик, ну неужели сложно было подписать фотки? Хотя бы в двух словах... Сиди и угадывай.