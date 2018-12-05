Россияне рассказали о своем отношении к начальству

Россияне редко завидуют начальству и относятся к нему с уважением — к таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, сообщает агентство "Прайм".
Согласно полученным результатам, 47% респондентов уважают своих начальников, правда, восхищаются руководством только 2%. 1% сотрудников завидуют своему начальнику, 4% ненавидят, а 6% презирают. О своем безразличии к вышестоящим по карьерной лестнице заявили 19% опрошенных.
"Чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали "уважение" в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более шести лет — в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%", — говорится в исследовании.
Эксперты также проанализировали поведение сотрудников в спорных ситуациях. Выяснилось, что 62% респондентов решают такие ситуации с помощью компромисса. 17% при этом боятся испортить отношения с начальством и уступают в спорах, 9% отпускают ситуацию и еще столько же готовы отстаивать свою позицию, используя любые средства.
68% участников опроса оценили свои отношения с руководителем как формальные, а дружескими их назвали 11%. Остальные держатся с руководством неформально.
В исследовании приняли участие 2350 экономически активных граждан старше 18 лет из разных регионов России.
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