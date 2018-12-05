Президент России Владимир Путин не намерен участвовать в избирательной кампании Петра Порошенко, поэтому и не отвечает на попытки президента Украины поговорить по телефону, сообщает телеканал "360".
"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации, затем перекладывает ответственность на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".
"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", — заключил Путин.
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