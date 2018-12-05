Рекламный ролик компании Microsoft под названием "Пара советов от Ивана Охлобыстина" был удален с YouTube-канала компании в России, сообщает "Русская служба Би-би-си".
В ролике актер играет компьютерного "доктора". Возможно, компания использовала образ доктора, потому что Охлобыстин играл врача в популярном российском сериале "Интерны". "Ну что, дорогие мои, лечиться будем?" — спрашивает он у владельцев поломанной техники, после чего предлагает им установить лицензионную Windows.
"Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта", — сообщили в пресс-службе Microsoft.
Помощник актера Максим Брусницын рассказал, что Иван Охлобыстин при подготовке ролика с Microsoft напрямую не общался. Он добавил, что западные компании к актеру относятся предвзято.
Создавшая ролик компания KeyFrame Production на запрос не ответила. Однако видео и фото со съемок рекламы было удалено с ее станицы в Facebook.
Ранее Охлобыстин называл геев "живой опасностью" детям и призывал их "запихивать в печку". Актер также обращался с открытым письмом к российскому президенту с просьбой вернуть в Уголовный кодекс статью за "мужеложество". Он также резко отреагировал на разрыв отношений РПЦ и Константинопольского патриахата.
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