Алтайские полицейские расследовали хищение государственного песка

Алтайские полицейские пресекли противоправную деятельность 60-летнего предпринимателя в августе 2018 года, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД РФ по СФО.
"В ходе расследования установлено, что 60-летний предприниматель из Бийска, достоверно зная о запрете на реализацию песчано-гравийной смеси, добытой в ходе расчистки русла реки Катунь в период с мая по август 2018 года, похитил около 2,5 тысячи тонн донного грунта и в дальнейшем его реализовал", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате хищения песчано-гравийной смеси, являющейся государственной собственностью, Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей. По факту хищения следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Мужчине предъявлено обвинение. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи — штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
Комментарии