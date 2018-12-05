Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым вводятся новые дорожные знаки и разметка, сообщается на сайте Кабмина.
"В целях развития общественных и пешеходных пространств без снижения уровня безопасности дорожного движения в Правила дорожного движения внесены изменения, которыми, в частности, для обеспечения приоритета велосипедистов на так называемых спокойных улицах вводится понятие "Велосипедная зона", — указано в пояснительной записке к документу.
Максимальная скорость движения в такой зоне не будет превышать 20 километров в час. Также здесь пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом месте, кроме явно запрещенных.
"Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка", — объяснили в правительстве. Кроме того, в Правила дорожного движения были внесены и другие изменения. Таким образом правительство рассчитывает привести правила в полное соответствие с действующим законодательством.
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