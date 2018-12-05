Время в пути на трех маршрутах пассажирских поездов дальнего следования Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") с 9 декабря 2018 года сократится на несколько часов, пишет "Интерфакс".
Об этом сообщил заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.
"Разрабатывая график <. . . >, мы немного поработали над ускорением пассажирских поездов. Было значительно сокращено время в пути следования. Если брать нашу (ЗСЖД — ИФ) дорогу, то максимально ускорили <. . . > (время в пути) поезд Москва-Новокузнецк — на 2,5 часа; Новокузнецк-Анапа — на 3 часа; Новокузнецк-Владивосток — на 2 часа", — сказал Булгаков.
"Понятно, что в общем маршруте следования, наверное, это — небольшое ускорение, но в масштабах нашей дороги это довольно значимое сокращение времени", — добавил он.
Булгаков также озвучил расписание, которое начнет действовать с 9 декабря 2018 года. В соответствие с ним будут запущены три новых маршрута поездов дальнего следования.
"Через день из Томска будет следовать пассажирский поезд Томск-Караганда. Кроме этого появится дополнительные поезда Новосибирск-Абакан, Новокузнецк-Тюмень, которые будут курсировать через день", — сказал Булгаков.
Помимо этого, по его словам, маршрут Новосибирск-Адлер будет изменен на Барнаул-Адлер. Новосибирск-Бийск — будет изменен на Томск-Бийск. Таким образом будет расширена география перевозок на курорты Алтайского края.
"Вместо фирменного поезда Новосибирск-Красноярск будет ходить простой пассажирский поезд, тем самым, ценовая категория будет гораздо более востребована", — добавил Булгаков.
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