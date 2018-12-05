Порошенко назвали разжигателем новой мировой войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Петр Порошенко поставил мир на грань новой глобальной войны, поскольку разжигая конфликт украинский глава пытается удержаться у власти, сохранив при этом личную диктатуру, сообщает телеканал "360".
"Таким диктаторам не место в Европе, и такими методами нельзя бороться за власть. <…> В погоне за сохранением личной власти он фактически мир ставит на грань войны, а вот нужно ли это европейцам, нужно ли это государствам Европы, необходимо еще раз обсудить", — подчеркнул Володин.
Анализируя события в Керченском проливе, где украинские моряки на трех кораблях пытались прорваться через российскую границу, Володин добавил, что Порошенко всеми силами старается сохранить личную власть. Для этого и была задумана провокация у Крымского моста.
"Это провокация, которая ставит целью сохранение личной власти президента Украины. Учитывая, что шансов легитимно быть избранным у него нет, сегодня его рейтинги настолько малы, что он не входит даже в тройку популярных политиков Украины, он делает все, чтобы сохранить личную власть", — сказал Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что пограничники должны были решительно пресечь нарушение рубежей России. Это было необходимо хотя бы потому, что речь идет об угрозах, связанных с терактами на Крымском мосту: украинские радикалы не раз угрожали устроить диверсию на переправе.
"Они зашли в территориальные воды России, в те воды, которые еще до 2014 года являлись нашими, нарушили границу, нарушили федеральное законодательство, международные правила и нормы. И после настоятельных предложений воспользоваться лоцманом, не отвечая на эти предложения, неожиданно изменили курс и стали двигаться в сторону Керченского моста", — объяснил Володин.
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