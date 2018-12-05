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Volkswagen Group откажется от бензина и солярки через семь лет

, ИА "Амител"
ДВС будут вытесняться электрическими установками на автомобилях Volkswagen Group постепенно

Фото: gibdd.net.ru

Концерн Volkswagen Group объявил о планах прекращения выпуска бензиновых и дизельных двигателей через семь лет, пишет "Российская газета" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на главу Volkswagen Group по стратегическому развитию Михаэля Йоста, в 2026 году дебютируют новое поколение двигателей внутреннего сгорания. Эти агрегаты не будут  модернизироваться для немецкого рынка, равно как не будет осуществляться работа по разработке силовых агрегатов следующей генерации.

Объявлено также, что с 2026 года компании, входящие в "группу Volkswagen" (а это Porsche, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania, MAN, Ducati), сосредоточатся на выпуске электромобилей и, соответственно, оригинальных платформ, батарейных блоков и электрических силовых установок.  

Йост уточнил, что ДВС будут вытесняться электрическими установками на автомобилях Volkswagen Group постепенно. Концерн продолжит обновлять эти силовые агрегаты для стран с медленно развивающейся инфраструктурой электротранспорта.

Такие работы, как уточнил глава Volkswagen Group по стратегическому развитию, продлятся как минимум до 2050 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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