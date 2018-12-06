Четверг, 6 Декабрь, 08:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,82
€ 75,71
268915
Обь
89см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Гигантский участок за "Леруа Мерлен" в Барнауле застроят высотками

, ИА "Амител"
Площадь территории - свыше 86 га, здесь может появиться до 200 тысяч кв. м жилья

Фото: realtai.ru

Земельный участок за ТЦ "Леруа Мерлен" на Павловском тракте в Барнауле выставлен на аукцион: территорию в 86,3 га предлагают застроить жилыми домами, инженерными сетями и социальными объектами. При этом инициатором торгов выступила ИСК "Союз".

Как пишет "Недвижимость.Алтай", участок располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта — сейчас на этом месте находится пустырь. Согласно документации, земля предназначена для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры. Минимальный объем общей площади жилых помещений — 200 000 квадратных метров. Здесь допускается строительство высоток до 75 метров (приблизительно 20-25 этажей), планируется размещение общественно-деловых, торговых объектов, гаражей, зеленых зон.

Интересно, что данная территория принадлежит ООО "Газтрейд". Согласно данным налоговой службы, компания зарегистрирована в Бийске и специализируется на продаже топлива. При этом реализацией и совершением иных юридических операций занимается АО "ДОМ.РФ" (ранее подобные функции в России выполнял Федеральный фонд жилищного строительства, который был ликвидирован в конце декабря 2017 года). Начальная цена участка — 113 млн рублей. Аукцион назначен на 14 декабря, пройдет он в Москве.

Земельный участок уже неоднократно был участником торгов: его пытались продать в 2012 и 2015 годах. 6 лет назад здесь говорили о возведении не только многоэтажных, но и малоэтажных домов эконом-класса. Однако застройщиков отпугнула перспектива возводить сети коммуникаций.

"Необходимо строительство новой подстанции для снабжения планируемого к строительству жилого квартала. Нужно решать транспортную проблему, строить дороги, организовывать пассажирские перевозки", — тогда в голос говорили руководители компаний, не предполагая, что через несколько лет буквально будут драться за право работать в "чистом поле" — в кварталах, не обеспеченных инфраструктурой.

В 2015 данную территорию включили в состав двух огромных участков площадью 807 га и 117 га, которые уходили еще дальше от Павловского тракта и улицы Просторной. Стоимость первой территории тогда оценивалась в 1,2 млрд рублей, второй — 347 млн рублей. Но застройщики посчитали эту стоимость завышенной. Сейчас ситуация в корне изменилась, и торги проходят уже по просьбе самих строительных компаний.

"По нашей инициативе ДОМ.РФ занимается данным вопросом, — рассказал замгендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин. — Сейчас мы работаем с Москвой, так как участок необходим для перспективной застройки Барнаула. Ситуация поменялась с учетом того, что сегодня к территории готовы подвести все коммуникации тепловые компании, энергетики, "Водоканал". Есть освободившиеся мощности, которые можно направить на инженерное обеспечение данного микрорайона".

Компания планирует самостоятельно осваивать участок, но рассматривает вариант работы с другими застройщиками: "Сейчас главное — попасть на аукцион, выиграть. Это долгосрочная программа, она рассчитана на 12 лет. Требуются серьезные вложения, затраты будут очень высокими".

Отметим, что данный земельный участок привлек внимание общественности и ассоциации "Центр развития института семьи", которая продвигает проект помощи многодетным семьям с помощью объединения в кооперативы. В этом случае они претендуют уже не на муниципальную, а на федеральную землю. В ассоциации уверены, что, получив федеральные деньги на строительство, кооператив может получить и федеральные средства на коммуникации. Для реализации такого проекта как раз был выбран участок на Павловском тракте, сразу за ТРЦ "Арена". В Росимуществе тогда подтвердили: выделить эту землю для строительства жилья возможно, но сначала необходимо внести изменения в местные нормативные документы.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:06
"Морда красная такая": о чем шутил юморист Михаил Евдокимов 36
07:50
Гигантский участок за "Леруа Мерлен" в Барнауле застроят высотками 0
07:41
Мы нормально поработали: чем занимались депутаты АКЗС в 2018 году 0
07:34
В ожидании чуда: подарить сказку этим детям может каждый 0
07:30
Как обычные звуки влияют на жизнь и здоровье: инфографика 0
07:22
"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов 42
07:15
"Больше ажиотажа, математика та же": директор БГЭС о новых тарифах на свет 1
07:03
Сергей Дугин сообщил, что около 60% дорог Барнаула нуждаются в ремонте 0
06:53
Как в кино: пять рецептов блюд из знаменитых фильмов 0
06:41
Элитную квартиру с "балконом-трансформером" продают в Барнауле за 7,7 млн 0
06:32
Очаровательные малютки: фото милейших мини-пигов 0
06:23
Глава алтайского ГИБДД рассказал о снижении количества ДТП и смертности 0
06:14
Бюджет Алтайского края на 2019 год в инфографике 0
06:01
"Потепление" после 35-градусных морозов начинается в Алтайском крае 0
05:55
Астрономы открыли семь похожих на Землю планет 0
04:58
Больше 70% россиян предпочли болеть на работе в 2018 году 0
03:30
Ученые заявили о способности риса накапливать мышьяк в больших объемах 0
02:26
Названа оптимальная продолжительность сна для здоровой жизни 0
01:32
Клонированный котенок может вскоре родиться в Китае 0
00:56
Ученые попробуют охладить Землю в 2019 году несмотря на последствия 0
23:58
Microsoft удалила рекламный ролик с Охлобыстиным "из-за взглядов" 0
23:49
Российский космонавт впервые напечатает живые ткани на МКС 0
23:27
Сбежавший в сторону Москвы охранник из Мурома умер в больнице 0
22:51
Volkswagen Group откажется от бензина и солярки через семь лет 0
22:34
Порошенко назвали разжигателем новой мировой войны 0
22:17
Железнодорожный маршрут Новосибирск-Адлер будет изменен на Барнаул-Адлер 0
21:51
Московский школьник попал в больницу после "прикола" в туалете 0
21:28
Медведев поменяет дорожную разметку России ради велосипедистов 0
20:51
Алтайские полицейские расследовали хищение государственного песка 0
20:36
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в "Бутырке" 2
20:24
Алтайский "маугли" спустя пять лет: живет в Москве и выплачивает кредит 2
19:56
Женщина стала матерью после пересадки матки от умершей 0
19:36
Путин заявил, что не намерен участвовать в избирательной кампании Порошенко 1
19:08
Коротко о главном: двойной рост тарифов, дороги и власть мороза на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 декабря
18:48
Россияне рассказали о своем отношении к начальству 0
18:32
Депутаты Госдумы взяли на особый контроль "Золотые ворота Алтая" 0
18:19
Фото "родины смартфонов" опубликовал российский космонавт 0
17:52
Сам откусил: УФСИН отрицает, что заключенному отрезали язык во время пыток 2
17:33
"Яндекс" показал свой первый смартфон 2
17:23
Сбербанк разрешил брать кредиты людям старше 65 лет 3
17:14
Снежные барсы расширяют территорию обитания в Горном Алтае 0
17:04
Голикова не назвала Алтай в числе регионов с самым упитанным населением 1
16:50
Декриминализацию статьи об экстремизме назвали недостаточной 0
16:40
Медиа-спектакль о людях с ВИЧ покажут в Барнауле 1
16:32
Алтайские единороссы отправятся в Москву для участия в партийном съезде 6
16:26
Режим повышенной готовности ввели в замерзающем Змеиногорске 2
16:11
"Вот яма, вон яма": Томенко назвал деградирующей дорожную отрасль края 6
16:09
Тепло ли тебе, девица: Барнаул в условиях экстремальных холодов 0
16:02
Где по Барнаулу пробегут факелоносцы, несущие огонь Всемирной универсиады 0
15:48
Бензовоз слетел с трассы и перевернулся под Бийском 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.