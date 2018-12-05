Сбежавший в сторону Москвы охранник из Мурома умер в больнице

Сбежавший с поста охранник из Мурома, заблудившийся на своей машине в лесу под Гжелью, был доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями груди, однако врачам не удалось его спасти, сообщает СК.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки. Установлено, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель", — указано в сообщении Следственного комитета.
Организовано проведение доследственной проверки. Экспертам предстоит установить причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что 61-летний охранник из Мурома Юрий Петров, вооруженный автоматом Калашникова, 4 декабря покинул пост в Муроме Владимирской области и на собственных "Жигулях" восьмой модели отправился в сторону Москвы. Был объявлен план "Перехват", мужчину стали искать. Он решил скрыться в лесу, но потерял ориентацию и заблудился.
Журналистам "Московского комсомольца" удалось дозвониться Петрову. "В лес на машине заехал, не знаю как выбраться. Ехал всю ночь, забрался в глушь. [Автомат] при мне, рядом вот лежит на сидении. Ни на кого нападать не собираюсь. Выпил, начудил. Сам должен решить как выйти из этой истории. Навалилось все… Сразу скажу, с семьей все в порядке! Простите, мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться!", — рассказал Петров по телефону.
Позже в СМИ появилась информация, что Петров выстрелил в себя, когда правоохранители его отыскали и пытались задержать. "РИА Новости" со ссылкой на источник сообщает, что мужчине пытались оказать медпомощь, но безуспешно. Смерть мужчины в больнице подтвердили и в Следственном комитете.
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