Космонавт Олег Кононенко, обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей, который проводится в космосе впервые в истории, сообщает "РИА Новости".
Россия первой отправила в космос биопринтер собственной разработки. Американские разработчики идут немного другим путем в своих аналогичных экспериментах и собственный прибор пошлют на МКС только весной 2019 года.
"Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17:00. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши", — рассказали в компании "Инвитро".
По информации исследователей, в декабре на Землю отправятся результаты эксперимента. Ученые тщательно их исследуют и уже в начале 2019 года опубликуют свои выводы.
"Невесомость, космическая радиация и другие факторы, скорее всего, окажут влияние на процесс биофабрикации — это и предстоит исследовать. В феврале 2019 года будет опубликован отчет об эксперименте", — указано на официальном сайте проекта.
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