Ученые попробуют охладить Землю в 2019 году несмотря на последствия

Группа ученых из Гарварда заявила, что в следующем году планирует запустить эксперимент по охлаждению Земли. Это будет первый подобный опыт: ранее исследователи пытались распылить с этой целью химические вещества только в рамках компьютерной модели, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Naked Science.
Эксперимент гарвардских ученых основан на проверке влияния солнечной геоинженерии. Стоимость проекта три миллиона долларов. Исследование получило название SCoPEx — Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации).
Ученые планируют запустить до границы со стратосферой (около 20 километров) воздушный шар с баллоном карбоната кальция. В воздушном пространстве соединения должны рассеяться на километр в высоту и около 100 метров в диаметре. Воздушный шар будет многократно пронзать облако в течение суток. Это позволит получить информацию о поведении частиц и происходящих в небе процессов.
Эксперты планируют выяснить, могут ли частицы, способные отражать солнечные лучи, охлаждающе воздействовать на атмосферу Земли. Теоретическим базисом эксперимента легло извержение вулкана Пинатубо, которое произошло в 1991 году. Тогда в регионе было зафиксировано снижение температуры воздуха на полградуса по Цельсию.
Исследователи из Гарварда признают, что их эксперимент не лишен недостатков. Они не исключают негативного влияния на урожай, озоновый слой, а также предполагают изменение погодных условий.
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