Клонированный котенок может родиться в одной из китайских лабораторий в течение ближайших нескольких месяцев, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора компании SinoGene Ми Цзидуна.
"Пока никаких деталей предоставить не можем, но, по самым предварительным прогнозам, в ближайшие несколько месяцев на свет может появиться клонированный котенок. В случае успеха мы сообщим подробнее", — сказал Ми Цзидун.
По его словам, в течение 2018 года ученые провели несколько исследований в области клонирования кошек, в результате которых удалось добиться прорыва по основным техническим аспектам.
Кошек уже ранее клонировали в Южной Корее и США. Пока неизвестно, чем от них будет отличаться котенок, который появится на свет в Китае.
В 2017 году в лаборатории SinoGene родилась собака по кличке Лун Лун, ставшая клоном другого пса породы бигль. Ее удалось вывести из соматической клетки с помощью нокаута гена.
До 2015 года единственной страной, где можно было клонировать домашнее животное, была Южная Корея. В США ViaGen первой клонировала собаку, создав копию джек-рассел-терьера. С тех пор компания создала клоны около 100 кошек и собак. Стоимость клонирования составляет от 50 до 100 тысяч долларов.
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