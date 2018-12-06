Биологи полагают, что рисовые зерна способны накапливать мышьяк и другие токсины, попадающие в человеческий организм в процессе переваривания пищи — с таким заявлением ученые выступили на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане, сообщает "РИА Новости".
Специалист университета Индианы Чжэн Чжоу отметил, что систематическая оценка количества содержания мышьяка в типичных зернах риса уже проведена. Оценили исследователи и то, насколько много этого вещества оказывается в организме. В ближайшее время ученые планируют изучить его влияние на функционирование человеческого тела.
В основном мышьяк попадает в пищу через местные грунтовые воды. В некоторых странах — например, Индии и Бангладеше, — в около 25% источников влаги доля его соединений запредельно высока, что оказывает негативное влияние на жизнь местного населения.
Вместе с коллегами Чжоу решил выяснить, как загрязненная мышьяком и другими токсинами вода повлияет на рис. Это главная сельскохозяйственная культура Китая, Индии и других юго-восточных стран Азии.
После анализа 143 научных работ, где речь идет о метаболизме мышьяка, его поведению внутри человеческого тела и в различных пищевых продуктах, ученые смогли сделать определенные выводы.
Оказалось, что в зернах риса мышьяк накапливается в довольно большом объеме. При этом значительная его часть остается в зерновой мякоти как неорганическое соединение и в работу клеток растения не встраивается.
Если говорить о средних цифрах, то около 70-80% мышьяка попадает в рис из воды. Столько же проникает в тела людей и животных при переваривании пищи. В азиатских странах рис является основой повседневной диеты. Поэтому специалисты отмечают, что в таких государствах нужно уделять повышенное внимание проверке риса на избыток мышьяка.
Его высокое содержание в воде, трубах, посуде и иных предметах быта зачастую способствует развитию нарушений мозговой деятельности и в работе человеческого тела. Влияют на это также свинец и другие элементы.
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