Больше 72% россиян заявили, что ходили на работу и не брали больничный при симптомах ОРВИ, сообщает РИА ФАН со ссылкой на опрос, который провел проект Mail.ru "Здоровье".
"В случае ОРВИ больничный берет каждый пятый (19%), 72% продолжают ходить на работу. Есть и те, кто может работать из дома без больничного, таких оказалось только 9%", — говорится в результатах опроса.
39% опрошенных заявили, что в 2018 году вообще ни разу не были в поликлинике, 37% посещали врачей от двух до четырех раз, из них треть осталась недовольна качеством обслуживания. Примерно столько же респондентов высказали обратное мнение.
Также выяснилось, что треть россиян постоянно откладывает визит к врачу. Так, около 60% опрошенных сообщили, что у них есть хронические заболевания, но на плановые осмотры ходит только каждый пятый россиянин, а 46% совсем не следят за статусом заболевания.
В опросе приняли участие около 16 тысяч человек.
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