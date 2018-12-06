Козу поджарили на вертеле за то, что съела 20 тысяч евро

Коза по имени Белка съела 20 тысяч евро наличными, принадлежавших ее хозяевам, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сербский сайт arandjelovacinfo.
Деньги приготовила для покупки десяти гектаров земли семья Симич, проживающая в селе Ранилович в пригороде Аранджеловаца, расположенном в 80 километрах южнее Белграда.
Милена Симич рассказала, что тесть утром накормил скот, но не заметил, что входная дверь осталась открытой. Коза пробралась в дом и сожрала оставленные на столе деньги.
"Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено", — пожаловалась женщина.
По ее словам, с тех пор муж молчит и смотрит в одну точку. Козу за это поджарили на вертеле, отмечает издание.
Комментарии
это было самое дорогое блюдо в сербии))
А того, кто деньги оставил, не поджарили?
надо было ее на счетчик поставить, глядишь отработала бы.