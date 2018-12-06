В Ленинградской области тринадцатилетний ученик гатчинского лицея № 3 высмеял мемами строгость и внешность учителя биологии. На педсовете отчитали мать выдумщика, а правоохранителей озадачили поиском уголовного преступления в картинках, пишет "Фонтанка.ру".
Свой приговор уже вынесла уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова: "Дети не должны неподобающим образом высказываться в отношении взрослых, педагогов, людей, чей авторитет в коллективе незыблем".
Так детский омбудсмен отреагировала на скандал из-за двух картинок. Школьник выразил свое отношение к учительнице, поместив фото педагога рядом со Сталиным и изображениями средневековых пыток и разместив свое творение во "ВКонтакте". Картинки теперь изучают в прокуратуре и МВД.
Героиней стала преподаватель биологии с 33-летним стажем. Имеет аккаунт в соцсети. Подписана на группы "Православная психология", "Родник духовный", "Православные притчи". Чтит церковные и военно-морские праздники.
О мемах учительнице доложили в конце октября 2018 года, она рассказала руководству. Директор Евгений Линчевский принял ситуацию близко к сердцу. Мать школьника срочно вызвали на беседу, которую вели шесть педагогов, директор и психолог. Вердикт, по словам матери школьника, неутешительный: она — не мать.
Занялись учеником также инспекторы по делам несовершеннолетних. Брали объяснение, изучали мемы. Картинки попали и в прокуратуру. Также поступили обращения с просьбой возбудить уголовное дело за оскорбление. Однако, с одной стороны, статья 130 УК утратила силу семь лет назад, и оскорбление попадает только под статью 5.61 КоАП, но с другой стороны — оскорбленный преподаватель. Впрочем, по некоторым данным, состава административного правонарушения полицейские не увидели, но это решение еще проверит прокуратура.
"Обращения граждан, связанные с размещением иллюстраций в социальной сети "ВКонтакте", мы передали в полицию, по подведомственности", — сообщили изданию в прокуратуре Ленобласти. Из регионального ГУ МВД, как отмечается, официальный ответ пока не поступил.
В самом лицее разработаны декларации прав для учащихся. "Учащиеся имеют право на свободу слова, а именно на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Также на свободу совести и информации", — говорится в посвященном лицеистам разделе. Демократия действует и в адрес педагогов: "Имеют право высказывать свое мнение, в том числе критические замечания, по любому вопросу школьной жизни в адрес любого работника, ученика или органа самоуправления школы".
Директор лицея и оскорбившаяся учительница на запросы издания не ответили. Уполномоченная по правам ребенка в Ленобласти Литвинова имеет свою позицию: "Выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку необходимо с привлечением Роскомнадзора и комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов".
Комментарии
Школьник прав. Если учитель не может в дискуссии отстоять свою точку зрения, то это вовсе не учитель. Ну и если после таких картинок учитель не беседует с учеником, а бежит в полицию, роскомпозор и прочие органы инквизиции, то сравнение очень даже правильное.
Дискуссия о чём?
О том, что учитель знает и умеет больше, чем этот недоросль?
Хотя, лично я никакого внимания на эту глупость не обратила бы.
Недоросль перерастет, умному станет стыдно перед самим собой, а глупому и в 40 лет ничего не докажешь.
Не вижу криминала .
О том, что учитель знает и умеет больше, чем этот недоросль?
Если у вас есть знания и умения, так покажите, продемонстрируйте их, передайте ученикам. Одно заявление "Я знаю больше и умею" больше указывает на глупость человека. А пренебрежительное отношение к ученикам, ничего более, кроме как пренебрежительное отношение к учителю не вызовет.
Да, детки берегов не видят от вседозволенности....