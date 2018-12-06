Путин исполнит желания пяти неизлечимо больных детей

Президент России Владимир Путин на форуме добровольцев России пообещал исполнить заветные мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции "Мечтай со мной", сообщает "РИА Новости".
Путин изучил благотворительные проекты, но особое его внимание привлекли конверты с желаниями, прикрепленные к стенду "Мечтай со мной". Каждый участник форума мог выбрать один из них и исполнить мечту неизлечимо больного ребенка. Волонтеры предложили поучаствовать в акции и президенту. Он взял со стенда пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить желания.
Один мальчик захотел снять видео о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить ребенка в столицу и познакомить с пилотами летного спецотряда "Россия", которые покажут ему самолет.
Другой мальчик захотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Президент пообещал исполнить его желание в ближайшее время, если это позволит погода. Путин сказал, что собирается посетить Северную столицу в четверг, 6 декабря, и на грядущей неделе. В один из этих визитов он покатает ребенка на вертолете.
Девочка загадала увидеть, "как делается кино". Путин пообещал устроить для нее экскурсию по киностудии "Мосфильм" в компании директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.
Другая девочка поделилась желанием почувствовать себя настоящим журналистом. Для нее глава государства организует визит на телеканал RT и возможность взять интервью у интересного собеседника.
Но больше всего Путина растрогало письмо мальчика, мечтавшего пожать руку президенту. "Очень трогательная вещь, неожиданная для меня", — сказал он и пообещал договориться с врачами, чтобы те организовали поездку в Москву для ребенка на предстоящие новогодние праздники.
Комментарии
бюджет здравоохранения на 2019-2021 годы - 459,5 млрд рублей
бюджет содержания чинуш на 2019-2021 годы - 631,9 млрд рублей
еще есть вопросы?
"пожать руку президенту"
умереть не встать
еще скажите что реально это захотел ребенок и не мыться потом всю жизнь
население в России - 146 880 432 человек
количество чиновников:
Исполнительная власть : министерства, ведомства и их региональные филиалы – 700 000.
Администрации регионов, региональные министертва и ведомства с аппаратами – еще 600 000 человек.
Чиновники муниципальных образований – 1 млн. чел.
Контролёры: лицензирующие, контролирующие и регистрационные органы —1 млн. 300 тыс. чел.
Фонды: пенсионные, социльные, страховые и пр. — 1 млн 500 тыс. чел.
ИТОГО: 5 100 000 человек
разница не заметна?
В Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, которая написала письмо президенту Путину и пожаловалась на низкую зарплату своей мамы
девочка жаловалась также на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению и ее дразнили одноклассники. Мать подростка работает санитаркой в местной больнице.
После того, как дочь написала письмо Путину и отправила его на адрес администрации президента, женщину вызвали к начальству и отругали. Незадолго до гибели на странице в соцсети девочка написала: «Почему вы все такие злые?». По неподтвержденной информации, была найдена предсмертная записка, в которой школьница просит никого в своей смерти не винить.
Но больше всего Путина растрогало письмо мальчика, мечтавшего пожать руку президенту.
После того как Трамп не стал жать ему руку, не удивительно что подобное письмо его растрогало
6.12.2018 09:20 Может девочка в письме пожелала умереть и ее желание хозяин тоже исполнил?
детей заставляют показушничать
взрослые не понимают что творят
6.12.2018 09:11
Дюша Метёлкин
бюджет здравоохранения на 2019-2021 годы - 459,5 млрд рублей
бюджет содержания чинуш на 2019-2021 годы - 631,9 млрд рублей
еще есть вопросы?
Есть! Есть ли совесть у человека, подписывающего такие документы?
Мы кто, что бесконечно терпим наглость окончательно зажравшихся воров?
И ещё. Я не верю, что ни один из детей не мечтает где-то попытаться вылечиться, а умирая, дети мечтают только увидеть Путина. Деньги на спасение детей чаще небогатые дают. Богатые только на вертолёте прокатят и как кино делают покажут, и то только пятерым из миллионов.
6.12.2018 09:33
- гость -
6.12.2018 09:20 Может девочка в письме пожелала умереть и ее желание хозяин тоже исполнил?
Он подвёл девочку к этому желанию, держа её работающую! маму в беспросветной нищете.
Никто не пожелал вылечиться?
Какая ерунда. Всё же нельзя все время о народе думать.