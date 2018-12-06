Знаменитый дядя Юра (Юрий Григорьев), который долгое время вел детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!", раскритиковал идею введения возрастного ценза для самой маленькой категории зрителей, назвав это предложение нелепым, сообщает "URA.RU".
"На мой взгляд, это нелепое предложение, потому что аудитория до 6 лет совершенно одинаково воспринимает информацию. Считаю инициативу совершенно ненужной", — заявил Григорьев.
Телеведущий убежден, что определить критерии, которым должны соответствовать программы для годовалых малышей и трехлеток, можно. В стране для этого достаточно специалистов. Однако сам факт введения возрастного ценза не будет нести смысловой нагрузки. По словам Григорьева, "Спокойной ночи, малыши!" подходит всем детям, в том числе и тем, кто относится к категории 1+ и 3+.
"Будет вселенский скандал, если знаменитая телепередача попадет под запрет у определенной возрастной аудитории. Тем более что в основной программе до сих пор работает режиссер Наталья Александровна Ситкова — человек с безупречным вкусом и идеальным знанием своей профессии", — отметил Григорьев.
Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что необходимо ввести новые возрастные цензы. Разграничение контента на 1+ и 3+ поможет обеспечить "информационную безопасность".
Комментарии
Депутатские инициативы и инициативы госстуктур зачастую идиотичны.
Создается видимость работы для оправдания своих высоких зарплат?
Уже не знаю что придумать.
Нужно 99+ однозначно! Мы за здоровый образ жизни!!!