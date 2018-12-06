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Проблемы с отоплением в Змеиногорске довели до уголовного дела

, ИА "Амител"
Следователи усмотрели халатность в действиях должностных лиц районной администрации

Фото: rossaprimavera.ru

Проблемы с отоплением в Змеиногорске вылились в криминальную историю — возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления Змеиногорского района, повлекшей срыв отопительного сезона.

В краевом управлении СКР указывают, что в произошедшем усматривается ненадлежащее исполнение своих обязанностей чиновниками, а также должностными лицами муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского района".

"По данным следствия, в 2018 году должностными лицами органов местного самоуправления Змеиногорского района ненадлежащим образом проведены мероприятия по организации диагностики, текущего и капитального ремонта оборудования, используемого для подачи тепловой энергии потребителям — жителям города Змеиногорска. Кроме того, должностными лицами МУП "ЖКХ Змеиногорского района" не обеспечена бесперебойная подача тепла населению и организациям города", — отмечают в Следственном комитете.

В итоге все это привело к нарушению прав и законных интересов граждан в виде полного и частичного прекращения теплоснабжения муниципального образования в период начала отопительного сезона с октября 2018 года по настоящее время.

Следователи установят все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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