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Проблемы с отоплением в Змеиногорске вылились в криминальную историю — возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления Змеиногорского района, повлекшей срыв отопительного сезона.
В краевом управлении СКР указывают, что в произошедшем усматривается ненадлежащее исполнение своих обязанностей чиновниками, а также должностными лицами муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского района".
"По данным следствия, в 2018 году должностными лицами органов местного самоуправления Змеиногорского района ненадлежащим образом проведены мероприятия по организации диагностики, текущего и капитального ремонта оборудования, используемого для подачи тепловой энергии потребителям — жителям города Змеиногорска. Кроме того, должностными лицами МУП "ЖКХ Змеиногорского района" не обеспечена бесперебойная подача тепла населению и организациям города", — отмечают в Следственном комитете.
В итоге все это привело к нарушению прав и законных интересов граждан в виде полного и частичного прекращения теплоснабжения муниципального образования в период начала отопительного сезона с октября 2018 года по настоящее время.
Следователи установят все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
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