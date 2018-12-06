Центризбирком хочет создать первый в России памятник члену избирательной комиссии, пишет РБК, отмечая, что финансировать проект будут члены ЦИК и председатели региональных комиссий — им предложили скинуться по 35 тысяч рублей.
По данным издания, макет памятника представили еще в конце октября, на праздновании 25-летия избирательной системы. Автором идеи якобы выступил член ЦИК Александр Кинев. Сам он не подтвердил и не опроверг эту информацию.
В письме одного из председателей региональных избиркомов сообщается, что идею поддержали все члены ЦИК, стоимость монумента оценивается в 3,5 млн рублей. Скульптором может выступить глава амурской избирательной комиссии Николай Неведомский, он же контролирует сбор средств, отмечает издание. Членам ЦИК и всем председателям избиркомов предложили внести по 35 тыс. рублей.
В пресс-службе ЦИК заявили, что обсуждали подобный памятник, однако уточнили, что окончательное решение пока не принято. Якобы предложенный вариант глава ЦИК Элла Памфилова не поддержала.
Макет представляет собой фигуры председателя ЦИК и девушки, которые высыпают бюллетени из урны, рассказал изданию один из представителей ЦИК. В качестве изготовителя рассматривается Каслинский завод архитектурно-художественного литья (Челябинская область), уточнил собеседник, близкий к Центризбиркому.
Источники РБК рассказали, что не все члены ЦИК рады идее расстаться с 35 тыс. рублей, да и сам памятник якобы не всем по душе. На совещании, по словам собеседников издания, высказывались опасения, что монумент станет местом для пикетов и акций протеста. "Некоторые [члены ЦИК] считают, что люди будут называть памятник памятником фальсификаторам выборов", — сказал источник издания.
В качестве места установки обсуждается центр Москвы, планируется обратиться за поддержкой идеи к мэру Москвы Сергею Собянину и в Мосгордуму.
Комментарии
На огромном постаменте Чуриков с Эллой Держат цифры 146% (типа рабочий и колхозница)
Уже памятники себе стали ставить. Не трудягам, а себе!!!! За чей счет интересно?
В ссср ценили рабочего и колхозницу, а теперь тех кто голоса считает
Интересная картина
6.12.2018 10:10
Дядька
На огромном постаменте Чуриков с Эллой Держат цифры 146% (типа рабочий и колхозница)
Я бы с удовольствием рублишку кинул на создание такого "монумента"
Некоторые [члены ЦИК] считают, что люди будут называть памятник памятником фальсификаторам выборов
Даже сами понимают, что твари продажные.
Даже сами понимают, что твари продажные.
Это сомнительно, скорее всего они думают, что глуповатый народ не поймет всей поэтической составляющей этого проекта.