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Новости

Россию призвали уйти из ЕСПЧ после "компенсаций за оскорбление верующих"

, ИА "Амител"
"Пребывание России в ЕСПЧ морально избыло себя", — отметил сенатор Пушков

Фото: rusdozor.ru

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал решение комиссии судей ЕСПЧ, постановившей выплатить членам группы "Пусси райот" компенсацию за лишение свободы в наказание за хулиганство в ходе "панк-молебна", который они устроили в 2012 году в храме Христа Спасителя.

По словам Пушкова, ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию членам группы "Пусси райот" за то, что они нарушили право десятков миллионов верующих на уважение к их религиозным святыням.

Речь идет о сумме 37 тысяч евро плюс 11,7 тысячи в виде компенсации за судебные расходы.

"Пребывание России в ЕСПЧ морально избыло себя", — добавил Пушков.

Комиссия пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение отказаться от пересмотра дела участниц панк-группы Pussy Riot, а также от вынесения его на рассмотрение Большой палаты. Таким образом, принятое в июле решение вступило в силу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.12.2018 10:18
- гость -

Ну теперь точно управы на самый гуманный суд в мире не найдешь...

0  0
6.12.2018 10:18
- гость -

Ага, угу..... Главное стоять на своём.

0  0
6.12.2018 10:21
- гость -

А еще еспч постановил выплатить миллионы евро тем кто воевал против россии в чеченскую , или это враки?

0  0
6.12.2018 10:31
- гость -

Сейчас во Франции митинги, которые разгоняет полиция.
Призываю ЕСПЧ назначить компенсацию всем сотням и тысячам французов, которым полиция мешает высказывает свое мнение.

0  0
6.12.2018 10:34
- гость -

Если обратятся, то суд рассмотрит, что вы так за французов то переживаете, они народ а не стадо...

0  0
6.12.2018 10:53
- гость -

Нашим властям закон не закон и подчиняться ему не хотят. суд им уже не указ. а кто указ?

0  0
6.12.2018 11:30
- гость -

До сих пор ЕСПЧ не нашёл времени на рассмотрение дела Удальцова, который уже отсидел и вышел. Почему? Да потому что он идейный борец против власти, а не на зарплате у запада. Вот и всё, что нужно знать про ЕСПЧ,

0  0
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