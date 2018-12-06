Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал решение комиссии судей ЕСПЧ, постановившей выплатить членам группы "Пусси райот" компенсацию за лишение свободы в наказание за хулиганство в ходе "панк-молебна", который они устроили в 2012 году в храме Христа Спасителя.
По словам Пушкова, ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию членам группы "Пусси райот" за то, что они нарушили право десятков миллионов верующих на уважение к их религиозным святыням.
Речь идет о сумме 37 тысяч евро плюс 11,7 тысячи в виде компенсации за судебные расходы.
"Пребывание России в ЕСПЧ морально избыло себя", — добавил Пушков.
Комиссия пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение отказаться от пересмотра дела участниц панк-группы Pussy Riot, а также от вынесения его на рассмотрение Большой палаты. Таким образом, принятое в июле решение вступило в силу.
ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию членам группы "Пусси райот" за то,что они нарушили право десятков миллионов верующих на уважение к их религиозным святыням, в сумме 37 тыс. евро плюс 11,7 тыс. компенсации за судебные расходы. Пребывание России в ЕСПЧ морально избыло себя.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 декабря 2018 г.
Комментарии
Ну теперь точно управы на самый гуманный суд в мире не найдешь...
Ага, угу..... Главное стоять на своём.
А еще еспч постановил выплатить миллионы евро тем кто воевал против россии в чеченскую , или это враки?
Сейчас во Франции митинги, которые разгоняет полиция.
Призываю ЕСПЧ назначить компенсацию всем сотням и тысячам французов, которым полиция мешает высказывает свое мнение.
Если обратятся, то суд рассмотрит, что вы так за французов то переживаете, они народ а не стадо...
Нашим властям закон не закон и подчиняться ему не хотят. суд им уже не указ. а кто указ?