В Челябинской области в закрытом городе Снежинск в среду, 5 декабря, комиссия по чрезвычайным ситуациям местной администрации решала судьбу медведя, который забрел на территорию муниципалитета, пишет Znak.com.
По данным издания, медведь несколько дней бродил в окрестностях города, а спать на зиму он решил залечь рядом с местной котельной, в двух километрах от дороги.
На видео заметно, что место довольно глухое, однако находится оно недалеко от жилых домов.
"Медведь был не агрессивен, он искал место для спячки и в итоге нашел его. Во время комиссии по ЧС было решено, что мэрия станет охранять зверя до весны. Вокруг берлоги расставят фотоловушки от охотников и информационные стенды, что здесь спит медведь. Кроме того, территорию будут патрулировать егеря", — рассказал начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Весной для медведя сделают коридор, чтобы он ушел в лес.
Комментарии
Опять деньги попилить? Не легче усыпить, на самогруз и в лес?
Нет, не легче. Разбуженный медведь уже не уснёт. Станет "шатуном". Из-за нарушенного сна и отсутствия зимой корма станет нападать на скот и людей.
Так чиновники или егеря?
Информационные стенды "здесь спит медведь"
Зная наших граждан, кто-нибудь точно решит проверить.
по весне проснется перекусит парочкой егерей и по коридору пойдет гулять в лес
Начальник управления экологического просвещения пусть тогда рядышком ляжет. Будет сон мишки оберегать.
11:46
- гость -
Я имел ввиду усыпить медикаментозно.