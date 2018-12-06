Треть россиян высказались за налаживание отношений с Западом

За год число россиян, считающих необходимым "определенно налаживать" отношения с США и Европой, выросло с 24% до 36%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".
Гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков предположил, что граждане "ежедневно стали испытывать на себе, что такое санкции и контрсанкции". По его мнению, "недовольство от повышения цен, введения дополнительных акцизов и налогов" накапливалось давно, но компенсировалось "то крымским подъемом, то президентской кампанией". Но теперь "люди стали все меньше понимать смысл действий властей и все больше испытывать страх перед войной".
Большинство — 43% — выбрали ответ "скорее да". Только 16% сказали, что налаживать отношения с западными странами не нужно.
Возросла обеспокоенность россиян санкциями, свидетельствуют данные опроса. Количество респондентов, которые сказали, что их "не слишком беспокоят" политические и экономические санкции западных стран против России, сократилось за год с 40% до 33%. В то же время втрое выросло количество тех, кого санкции "очень беспокоят" — с 7% до 20%. Только 23% опрошенных сказали, что санкции их "совершенно не беспокоят".
Число тех, кто "очень обеспокоен" международной изоляцией России, выросло с 8% до 21% за год. 22% опрошенных (против 21% годом ранее) сказали, что эта проблема беспокоит их "довольно сильно". Впрочем, 33% выбрали своим ответом — "не слишком беспокоит". Такой вариант остается самым популярным с декабря 2014 года. 19% респондентов сказали, что изоляция их совершенно не беспокоит.
При этом россияне продолжают негативно относиться к Западу: 57% сказали, что "в основном плохо" и "очень плохо" относятся к США, 49% негативно относятся к странам Евросоюза.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек в 52 регионах России.
Комментарии
А так называемый Запад желает налаживать отношение с нами?
а зачем? положение России как поставщика природных ресурсов вполне устраивает Запад.
У России был шанс, но Путин его бездарно просрал, так что теперь остается только прошибать очередное дно
Треть сто предлагает налаживать отношения с западом, предлагает пойти по Горбачевскому пути???
Разооружиться в ноль и сдать все территории на которые претендуют соседи всех мастей???
6.12.2018 11:53- гость -
А разве существует лишь тот путь, по которому идут воровские режимы?! Разве наша великая и богатая страна может идти лишь в след за Зимбабве, Угандой, Нигерией и пр.?!
Нет, можно и необходимо развивать экономику, человеческий капитал. Чтобы ВВП страны, как во времена СССР составлял 20-25% от мирового ВВП. А не крошечные 1,7% как сейчас. И тогда с державой у которой мощная экономика, многочисленное и прогрессивное население и крепкая армия, будут считаться все на мировой арене. А пока у нас нет экономики и нищающее в богатейшей стране население, не надо удивляться что нас ни во что не ставят. Точно также как не ставят СевКорею или Нигерию.
Разооружиться в ноль и сдать все территории на которые претендуют соседи всех мастей???
Ну так то да, Украина разоружилась и что вышло, дядя пришел и забрал территорию.
6.12.2018 12:24
Ну так то да, Украина разоружилась и что вышло, дядя пришел и забрал территорию.
вот, зато теперь будут жить счастливо, когда кругом все оборванцы, даже бомж чувствует себя счастливым)
6.12.2018 12:24
42
Ну так то да, Украина разоружилась и что вышло, дядя пришел и забрал территорию.
Перепутал как всегда последоаательность. Сначала дядя пришел и развалил ссср. А теперь никак собрать осколки не дает .