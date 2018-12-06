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Полиция в Горном Алтае задержала двоих мужчин, подозреваемых в краже четырех лошадей в Кош-Агачском районе.
Как сообщили в республиканском МВД, еще в октябре текущего года к правоохранителям обратился сельчанин, который рассказал, что со свободного выпаса, расположенного в 80 километрах от районного центра, были похищены четыре лошади. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению преступления 35 и 34-летнего жителей села Кокоря, ранее совершавших преступления. Мужчины были задержаны и доставлены в отделение полиции. В ходе разбирательства сельчане не стали отпираться и признались в содеянном. Полицейским они пояснили, что, решив похитить животных, приехали на одно из пастбищ. Выбрав четырех понравившихся лошадей, мужчины перегнали их на свои животноводческие стоянки", — уточняют в ведомстве.
К моменту задержания трех лошадей злоумышленники уже продали, а полученные деньги они потратили на свои нужды.
Одно из похищенных животных было изъято и возвращено собственнику. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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