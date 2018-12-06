Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что в ближайшее время ленточные боры Алтайского края "будут выделены в отдельную территорию, под которую будут прописаны отдельные "правила игры". Так он ответил на просьбу депутата Госдумы от региона, справедливоросса Александра Терентьева разобраться с ситуацией с алтайскими борами.
"Уважаемый Дмитрий Николаевич, когда возглавляемое вами Министерство примет меры по сохранению ленточных боров и какими они будут?" — спросил министра депутат на Правительственном часе в Госдуме.
Он рассказал, что уникальные алтайские леса передаются в аренду с целью заготовки древесины.
Дмитрий Кобылкин ответил, что для алтайских лесов пропишут отдельные правила игры. А его заместитель Иван Валентик добавил, что это произойдет уже в январе 2019 года, когда по ним "будет принято специальное решение по созданию зоны с особыми правилами пользования".
Также об этом в Инстаграм написала другой депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Наталья Кувшинова.
"Министр сообщил, что в декабре пройдет расширенное совещание по ленточному бору Алтайского края. А в январе будет принято решение о переводе бора в отдельную категорию и обеспечение его особой защиты, а также его рассмотрение прежде всего с экологической точки зрения, а не лесозаготовительной. Не единожды этот вопрос поднимался на разных площадках, освещался в региональных СМИ, его постоянно задают жители края на встречах. Важно, что у Дмитрия Кобылкина такая же позиция, как и у нас: прежде всего защитить и сохранить ленточный бор!".
Напомним, что в последнее время ситуация в лесах Алтайского края находится под пристальным вниманием федеральной власти. Алтайские общественники давно били тревогу, но по-настоящему темой заинтересовались после выхода на федеральном канале фильма-расследования.
Комментарии
каждый раз отрубать по одной руке черным лесорубам
вразы уменьшат
Не понимаю, что вы носитесь с этим бором, мне вот безразлично как тут будут жить китайцы после меня.
P.S. Мои дети уже в Москве, внуки, надеюсь, будут жить уже в европах.
Он рассказал, что уникальные алтайские леса передаются в аренду с целью заготовки древесины.
Официально признается что отдаются леса под вырубку.
А какого не заставляют высаживать лес на количество порубок ? Сезонами должны заниматься высаживанием , а видел только у одного лесхоза такую работу! Холдинг, и другие почему высаживают только выгоревшее?
Прошу ответить депутатов и министра на следующие вопросы:
1. Кто будет трудоустраивать несколько тысяч человек, если производства сократятся или закроются?
2. Кто будет и на чьи деньги охранять леса от пожаров, учитывая, что государственного финансирования на противопожарные мероприятия нет? А вблизи лесов находятся сотни сел. И мы помним печальный опыт полного уничтожения населенных пунктов от пожаров в Алтайском крае.
3. Кто будет заниматься восстановлением лесов от пожаров?
Если критикуете, предлагайте. На каждый вопрос - конкретное предложение.
Я вижу только желание пиариться на ленточных борахю. Ни Гребков, ни Тирентьев, ни Кувшинкина ничего не сдалали для сохранения лесов. Хорошо сидеть в кресле и рассуждать, а людям в деревнях скоро есть будет нечего после таких заявлений.