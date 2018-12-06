Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жителей Барнаула и Бийска предупреждают о возможном повышении уровня загрязнения воздуха.
В прогнозе регионального Гидрометцентра на 6 декабря в отношении двух крупнейших городов Алтайского края говорится: "Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный".
Напомним, что в данный момент в Алтайском крае установилась морозная и спокойная погода, что создает условия для загрязнения атмосферного воздуха в крупных населенных пунктах.
Также из-за холодов в крае действует прогноз-консультация о неблагоприятных условиях.
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