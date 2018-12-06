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Украинский танцор объяснил, зачем набил на груди портрет Путина

, ИА "Амител"
30 ноября танцор получил российское гражданство

Фото: instagram.com/sergeipolunin

Украинский танцор балета Сергей Полунин заявил, что набил на груди портрет президента России Владимира Путина, чтобы защитить его от "негативной энергетики", сообщает "РИА Новости".

"Я сделал татуировку, когда была самая большая медиаатака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту — слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", — заявил Полунин.

30 ноября танцор получил российское гражданство. Он заявил, что Путин "отличается от многих лидеров" и "правда за ним", и добавил, что Россия "всегда была и есть добро".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.12.2018 12:16
- гость -

Идиот

0  0
6.12.2018 12:58
Гость.

Ну просто -плохой танцор.

0  0
6.12.2018 13:01
- гость -

на что только люди не идут...

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