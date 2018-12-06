Украинский танцор балета Сергей Полунин заявил, что набил на груди портрет президента России Владимира Путина, чтобы защитить его от "негативной энергетики", сообщает "РИА Новости".
"Я сделал татуировку, когда была самая большая медиаатака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту — слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", — заявил Полунин.
30 ноября танцор получил российское гражданство. Он заявил, что Путин "отличается от многих лидеров" и "правда за ним", и добавил, что Россия "всегда была и есть добро".
Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Моё вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь — это свет. И она самая великая.
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