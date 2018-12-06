Фото: instagram.com/katrin.lea
19-летняя Катрин Лея Еленудоттир, ставшая в этом году самой красивой девушкой Исландии, представит эту страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Екатерина Скоробогатова (русское имя девушки) переехала из Омска в Исландию в возрасте 9 лет. "В 2005 году я и Катрин поехали отдыхать в Испанию, там я и познакомилась с исландцем. Вернувшись домой, мы продолжили общение, а вскоре я поехала в Исландию. Мы мало знали об этой стране, поэтому я оставила дочь с родителями", — вспомнила ее мать Елена Скоробогатова в интервью РИА Новости. Через два года Елена забрала дочку к себе.
Сейчас девушка закончила третий курс языкового отделения престижного исландского колледжа Mentaskolinn i Reykjavik. В дальнейшем планирует изучать юриспруденцию.
Комментарии
Всех красивых девок разобрали. Скоро в россии останутся только пенсионеры.
Тебе. маслобойке. что с этого?
Хорошенькая!
Да вроде не март, чтоб коты как оголтелые орали
это не правильный кот