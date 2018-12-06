Эксперты британского журнала EasyJet Traveller провели исследование и опубликовали список самых интересных мест, которые стоит увидеть, сообщает LIFE со ссылкой на газету The Sun.
В номинации "Лучший общественный туалет" победила уборная из города Валлетта (Мальта). Над входом в заведение, оформленное словно ночной клуб, красуется светящаяся вывеска, посвященная британской художнице Трэйси Эмин. В туалете прислуживают сотрудники, наряженные в галстук-бабочку и жилет. Во всех кабинах звучит музыка. Посещение стоит совсем не дорого — всего 30 евроцентов.
Помимо общественных туалетов эксперты также оценивали отели и бассейны. Так, звание "Лучшего отеля по лайкам в Instagram" досталось гостинице Paradiso in San Antonio на Ибице. В номинации "Лучший бассейн с панорамным видом" победил бассейн в Hotel Miramonti в Италии.
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