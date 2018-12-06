Видео: мобильный репортер Amic.ru
Чистка дороги от снега в барнаульском селе Лебяжье привела к тому, что местные жители попали в непростую ситуацию — теперь на одном из участков просто невозможно проехать.
Как сообщили порталу Amic.ru наши читатели посредством специальной функции "Мобильный репортер", инцидент случился днем 3 декабря около 14:00 в переулке между домами по улице Озерная, 23а и Набережная, 9.
"Трактор, расчищая дорогу, не справился с управлением и въехал в водосточную канаву, по которой весной, а также во время дождя, сливается вся вода в озеро. Данный трактор пытались вытащить еще три трактора. К 23 часам все-таки вытащили. Но канава полностью повреждена, а также повреждено дорожное покрытие данного переулка. Мало того, что сейчас там невозможно проехать на машине, весной здесь будет и не пройти", — рассказывает местный житель.
Кроме того, по словам собеседника, существует угроза подтопления минимум пяти жилых домов.
"Очень боимся наступления весны. Обратились в местную администрацию, но пока ответов и комментариев не поступило. Я хочу призвать общественность, чтобы администрация все-таки восстановила канаву для стока вод и отремонтировала дорожное покрытие данного участка до наступления беды", — резюмировал читатель.
Комментарии
Не чистят плохо, чистят опять плохо
Нормально так, почистили, но вы не переживайте у хохлов еще хуже.
Жители села Лебяжье видимо забыли, что Россию враги окружают со всех сторон, поэтому и Родина не процветает и они в том числе в попе живут!!! Не ровен час... враги в атаку пойдут, а в селе уже траншеи и окопы готовы, хотя бы пару суток, ребятки, выиграете нам! А мы уж зададим им за вас, братья!!!
не справился с управлением
Тракторист, его начальник, мэр, губернатор или президент?
6.12.2018 12:14
- гость -
Вы дурак ?
6.12.2018 12:31
- гость -
не справился с управлением
Тракторист, его начальник, мэр, губернатор или президент?
ВСЕ перечисленные!!!