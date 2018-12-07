В Алтайском филиале РАНХиГС состоится Третья психологическая конференция "Контакт с собой и другими. Современный гештальт и его возможности". Мероприятие пройдёт 8 и 9 декабря 2018 года. К участию приглашаются специалисты в области психологии, а также все, кто занимается саморазвитием и самопознанием.
"На двухдневной встрече будут затронуты темы, актуальные для участников разных возрастных категорий, – отмечают организаторы, – проработаны вопросы, пользующиеся большой популярностью среди подростков. Безусловно, основная часть программы адресована аудитории 18+".
Программа конференции включает в себя творческие мастерские (workshop*) от 25 практикующих психологов. Участие в них позволит присутствующим на практике познакомиться с эффективностью гештальт-метода. А лекции, круглые столы и дискуссии дадут возможность получить информацию и ответы на интересующие участников вопросы.
"Как достичь цели?", "Как управлять своими эмоциями?", "Как выходить из кризиса?", "Как строить здоровые счастливые отношения?", "Как детям и родителям понимать друг друга?" — таковы ведущие темы встречи.
Психологическая конференция состоится в Алтайском филиале Президентской академии 8 и 9 декабря 2018 года по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
Организаторами выступают Алтайское региональное отделение Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) совместно с Алтайским филиалом РАНХиГС при участии кафедры социальной психологии АлтГУ.
Справка. Гештальт-терапия (гештальт) — одно из современных, активно развивающихся направлений практической психологии. Метод применяется в психологическом консультировании, индивидуальной и семейной терапии, клинической практике, бизнес-консультировании и развитии организаций, педагогике, конфликт-менеджменте.
Подробная информация по телефону: 8-983-357-77-00 – Наталья Юрьевна Чащина,
специалист по связям с общественностью Алтайского филиала РАНХиГС
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* воркшоп – прим.ред.
Комментарии
"Современный гештальт и его возможности".... разводить лохов на бабло.