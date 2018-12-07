Декабрь только начался, а уже пора задуматься, где и как встречать Новый год и провести новогодние каникулы. База отдыха "Горное озеро", расположенная на живописном берегу Телецкого озера в селе Артыбаш (Республика Алтай), уже позаботилась о качественном отдыхе на Новый год и Рождество. Доброжелательный и гостеприимный персонал приглашает истинных ценителей природных красот почувствовать себя героем сказки. В новогоднюю ночь на базе пройдет банкет с увлекательной программой, которая подойдет для влюблённой пары, семьи с детьми, большой компании друзей или корпоратива. Для всех подойдут и комфортные номера для проживания. Туристическая база "Горное озеро" создаст настоящий уют, волшебство и незабываемые каникулы, Новый год и Рождество.

На все новогодние каникулы для любителей активного отдыха на самом озере будет оборудован каток, действует прокат коньков, лыж, горка для катания на бубликах, горячие напитки и бани, катание в санях с лошадьми и на повозке с хаски. А также экскурсии на снегоходах и автомобилях. Для любителей горнолыжного отдыха будет доставка до горнолыжного комплекса "Телецкий" от базы.

Если Вы не были на Телецком озере, то не имеете представления о многообразии Алтая. Его красота и величие останутся в Вашей памяти навсегда. Забронировав места на базе отдыха "Горное озеро" на новогодние каникулы, Вы будете весь год заряжены энергией живописного, уникального и волшебного Телецкого озера.

Расстояние от базы "Горное озеро" до г. Горно-Алтайска — 175 км, до г. Барнаула — 430 км, до г. Новосибирска — 630 км. Уютное расположение базы отдыха, комфортабельность номерного фонда, красивая природа, безупречная экология, горный воздух и тишина — все это благоприятствует эффективному отдыху и оказывает поразительно целебный эффект. Туристическая база "Горное озеро" подходит для семейного, корпоративного и VIP-отдыха.

База отдыха "Горное озеро" имеет два благоустроенных коттеджа из кедра с просторными холлами, террасами и лоджиями, 7 VIP-домиков (с балконом), 11 VIP-домиков со стеклянной стеной и видом на Телецкое озеро (открыты в летний период), 4 кедровых домика и 24 деревянных двухместных домика со всеми удобствами, 2 корпуса с благоустроенными номерами, с отдельным входом в каждый номер (на 10 и 18 номеров), рассчитаны на 176 основных мест.

"Горное озеро" приглашает не только отпраздновать Новый год, но и рады предоставить вам отличные условия для круглогодичного незабываемого и полезного для здоровья отдыха.

На территории туристической базы "Горное озеро" расположены:

— кафе "Горное Озеро";

— конференц-зал;

— русские бани;

— лавка здоровья;

— смотровые площадки и беседки;

— бюро экскурсий и путешествий;

— собственная конюшня;

— бесплатная автостоянка.



А в летний период времени:

— пирс с организованными прогулками на катерах по Телецкому озеру;

— пляж и бассейн с теплой водой;

— продуктовый магазин;

— пантоцентр;

— бильярдная;

— летнее кафе.

Скрасит досуг на новогодних каникулах и насыщенная экскурсионная программа, рыбалка, автомобильные и комбинированные экскурсии, а также развлекательная программа для разных возрастов.

Опытные экскурсоводы расскажут вам обо всех достопримечательностях, интересных фактах, быте, культуре и истории Телецкого озера — этого уникального природного комплекса нашей планеты. Весомое тому подтверждение — в 1998 году Телецкое озеро включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в составе природной группы с названием "Золотые горы Алтая".

Доступ в интернет: Wi-Fi (бесплатно).

Расчетный час: 12:00 — заселение, 10:00 — выселение.

Размещение с животными не предусмотрено.

Для безопасности отдыхающих не разрешается разводить открытый огонь на территории турбазы, в том числе для приготовления шашлыка и другого вида продуктов.

Туристическая база "Горное озеро"

Республика Алтай, село Артыбаш, ул. Телецкая, 117

Телефон администратора: +7 (903) 074-97-04

Телефон отдела бронирования: +8-800-700-5005

Почта: gornoe-ozero@bk.ru

Сайт

Инстаграм

ВК