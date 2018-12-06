Два американских самолета столкнулись над Японским морем

Над японским побережьем столкнулись истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Twitter Корпуса морской пехоты США.
Оба самолета совершали "плановый полет" возле американской базы Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Сейчас на месте крушения ведется поисково-спасательная операция.
Как сообщил телеканал NHK, в ней участвуют американские и японские военнослужащие. По некоторым данным, на борту самолетов находились семь человек. Телеканал сообщил, что уже найден один пилот. Поиски шести человек продолжаются.
Крушение произошло в районе префектуры Коти над островом Сикоку. Причиной могло стать столкновение во время дозаправки.
Береговая охрана Японии отправила шесть патрульных кораблей к месту происшествия. Кроме того, в поисково-спасательной операции также участвует японский самолет.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура во время пресс-конференции заявил, что находившиеся в районе падения лайнеров рыболовецкие суда не пострадали.
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