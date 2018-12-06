Фото: Наталья Рыкшина, Наталья Логинова/vk.com/barneos22
Массовая авария с участием автобуса произошла в центре Барнаула на проспекте Ленина в четверг, 6 декабря.
Столкновение автобуса и трех легковых автомобилей случилось в районе Нового рынка перед путепроводом.
В результате движение в сторону площади Октября было затруднено.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.
Комментарии
Ну вот так. Получал бы водитель 50-60 тыр/руб в месяц или больше (это с пассажира где то 100руб.) И ехал бы спокойно ,не спеша , соблюдал все требования ПДД, не курил, рассказывал стихи пассажирам,на конечной плясал. Одетый в костюм с белой сорочкой. В автобусе оязательно телевизор.
Телевизор, надеюсь, для пассажиров?
Ну вот так. Получал бы водитель 50-60 тыр/руб в месяц или больше (это с пассажира где то 100руб.) И ехал бы спокойно ,не спеша , соблюдал все требования ПДД, не курил, рассказывал стихи пассажирам,на конечной плясал. Одетый в костюм с белой сорочкой. В автобусе оязательно телевизор.
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С чего вы взяли что 100 должно быть? в Москве проезд 50 рублей, зарплата у водителей 80-100 т.р.
Зачем им телевизор? Они театр на дороге каждый день смотрят