Активисты партии ЛДПР проведут в Барнауле пикет против коррупции. На акцию они выйдут с топором и с лозунгами в поддержку введения смертной казни, сообщили в пресс-службе партии.
Пикет пройдет под лозунгами "Только смертная казнь спасет Россию от коррупции!", "Коррупция убивает нашу экономику!", "Коррупция — ржавчина на нашей экономике!", "ЛДПР — за жесткие меры для взяточников!", "Взял на лапу — пошел по этапу!".
"Активисты принесут на акцию топор, воткнутый в деревянный брус — как символ смертной казни для коррупционеров", — добавили в партии.
Акция пройдет в пятницу, 7 декабря, на бульваре Защитников Сталинграда (перед кинотеатром "Мир"). Начало в 15 часов.
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