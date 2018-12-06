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Дорожники УПРДОР "Алтай" продолжат расширять Чуйский тракт до четырех полос в следующем году. Об этом доложил начальник ведомства Ярослав Долинский на заседании правительства Алтайского края.
По его словам, уже в 2019 на федеральной трассе Р256 введут в эксплуатацию мост через реку Чумыш, а также 9 километров четырехполосной трассы на подъездах к нему и две двухуровневые развязки в районе сёл Тальменка и Луговое. Отметим, что стоимость моста составит около 3 миллиардов рублей. В планах дорожников также расширение участка у села Озерки, а также другого участка длиною 10 километров. Ориентировочная стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Таким образом, за несколько лет весь участок от Новосибирска до Барнаула будет четырехполосным.
Ярослав Долинский отметил, что расширение транспортной артерии в последние годы позволило снизить смертность в три раза. В планах — расширить дорогу от Барнаула до Бийска. Эта работа ведется уже три года. Самая масштабная была завершена в этом году. Работы на четырехполосном участке с 353 по 374 километр были разбиты на очереди. В общей сложности на реконструкцию данного отрезка было потрачено около 1,3 миллиарда рублей. На эти средства вдоль населенных пунктов смонтировали шумозащитные экраны площадью почти 5 тысяч квадратных метров, автобусные остановки оборудовали заездными карманами, установили 12 новых автопавильонов, 22 комплекса автономного электроосвещения, для пешеходов построили тротуары.
Для того, чтобы сделать участок безопаснее, проезжую часть расширили, выполнили устройство разделительной полосы с двусторонним металлическим барьерным ограждением.
Чуйский тракт — автомобильная дорога, которая проходит по маршруту Новосибирск — Барнаул — Бийск — Ташанта, является главной транспортной артерией Алтая. Официально Чуйский тракт начинается у моста через реку Бию, проходит через Алтайский край и большей частью находится в Республике Алтай, а заканчивается у границы с Монголией. Протяженность автомагистрали — 953 км.
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