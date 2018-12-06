Житель Горного Алтая ответит за замах бутылкой на женщину-полицейского

Фото: tengrinews.kz
Житель Шебалинского района замахнулся бутылкой на женщину-полицейского и стал фигурантом уголовного дела.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, мужчине инкриминируют применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Следствием установлено, что 11 октября этого года около 16 часов подозреваемый, будучи пьяным, в одном из жилых домов пытался воспрепятствовать законным действиям инспектора по делам несовершеннолетних.
Держа в руке стеклянную бутылку, он замахнулся ею в направлении женщины-полицейской и при этом высказал угрозу применения насилия.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Комментарии
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Тапки
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